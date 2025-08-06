Cemali Sertel Arca Çorum FK'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cemali Sertel ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Cemali'ye aramıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cemali Sertel, Rams Başakşehir, Hatayspor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.