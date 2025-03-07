Ankara'da yapılan Yeşilay 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu Cemile Bennu Burat yarışmalar boyunca sergilediği centilmen davranışları ve spor ahlakına yakışan hareketlerinden dolayı fair play sporcu ödülüne layık görülerek madalya ile ödülendirildi.
Milli sporcu Cemile Bennu Burat bu şampiyonada yaptığı başarılı maçlarla da dikkatleri üzerine çekerek 120 tek bayan sporcunun yarıştığı tek bayanlar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Cemile Bennu Burat, Fair Play ödülü aldı - Son Dakika
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