Cengiz Ünder, Fenerbahçe\'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ MİLLİ YILDIZLARDAN

Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada milli oyuncu Orkun Kökçü ve 76. dakikada bir diğer milli yıldız Cengiz Ünder'den geldi.

CENGİZ ÜNDER'DEN 5. GOL

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz, böylelikle siyah-beyazlılarda 5. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 13 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor ağlarını sarstı. Cengiz Ünder, 61. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.