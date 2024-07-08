Cenk Tosun\'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Takımımız, yurda döndü. Ay-Yıldızlıların golcüsü Cenk Tosun, Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı.

"BİR DAKİKA ÖNCE SOHBET ETMİŞTİK"

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusu üzerine "Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye" yanıtını verdi

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise "Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama önce tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" diyerek cevapladı.