Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa - Son Dakika
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Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

02.07.2022 19:38

Beşiktaş, Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadelerini kullanarak özel bir video paylaştı.

Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı kulüp transferi sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

"BİZ AYRILAMAYIZ"

Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadelerini kullanarak özel bir video paylaştı.

Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

"YUVAMA GELDİM"

Beşiktaş'a 3. kez imza atan Cenk Tosun ise transferin resmiyet kazanmasının ardından yaptığı paylaşımda,"Bir gün herkes evine döner.. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim.

Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

"BİR GÜN HERKES EVİNE DÖNER"

Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması… Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner."

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa - Son Dakika
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