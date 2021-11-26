Cerastyle OSB, Vakıfbank'ı bekliyor

Sigortashop Kadınlar 1.Ligi B Grubu'nda mücadele eden Cerastyle OSB Teknik Koleji, bu hafta sonunda Vakıfbank'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında Adam Voleybol karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Cerastyle OSB Teknik Koleji, Vakıfbank ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

28 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı kazanmak isteyen OSB Teknik, ligde 8 puan ile 8.sırada yar alıyor. Kendisi gibi 8 puanlı Vakıfbank karşısında galip gelmek için sahaya çıkacaklarını söyleyen Cerastyle OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol takımı antrenörü Harun Şahin, "Bizim için kritik bir karşılaşma olacak. Rakibimizi mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyoruz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Cerastyle OSB Teknik Koleji ile Vakıfbank arasında oynanacak olan karşılaşma Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonu'nda saat 15.00'da başlayacak. - KAYSERİ