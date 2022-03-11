Çeşme Belediyespor hedefine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor hedefine emin adımlarla ilerliyor

11.03.2022 19:08
Çeşme Belediyespor hedefine emin adımlarla ilerliyor

Sami Gider İzmir Süper Amatör Play-Off Beyaz Grup 2. hafta maçında Çeşme Belediyespor, zorlu ve güçlü rakibi Asarlık Gençlik takımını bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sami Gider İzmir Süper Amatör Play-Off Beyaz Grup 2. hafta maçında Çeşme Belediyespor, zorlu ve güçlü rakibi Asarlık Gençlik takımını bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Grupların 2. hafta maçında Beyaz Grup'ta şampiyonluk için mücadelesi veren Çeşme Belediyespor ile Asarlık Gençlik takımı arasında oynanan mücadeleyi son 10 dakika 10 kişi oynayan Çeşme Belediyespor 1-0 galip geip, 2'de 2 yaparak 6 puanla zirveye yerleşti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında baskılı başlayan Asarlık Gençlik takımı 15. dakikada Furkan Ahmet Akbaş bulduğu net gol pozisyonunda Çeşme Belediyespor kalecisi İbrahim Gören net gol fırsatını engelledi. İlerleyen dakikalarda toparlanan Çeşme Belediyespor 33. dakikada Kubilay Özer'in kaydettiği golle ilk yarıyı Çeşme ekibi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Asarlık Gençlik takımı Furkan Ahmet Akbaş ve Emin Gucur ile yakaladığı net gol fırsatlarında kaleci İbrahim Gören gollere izin vermedi. Mücadelenin 70. dakikasında Çeşme ekibinden oyuna dahil olan Fatih Kemikler, 10 dakikada sonra sakatlanınca tüm oyuncu haklarını tamamlayan Çeşme Belediyespor kalan sürede 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. 10 kişi kalan rakibine tüm gücü ile yüklenen Asarlık Gençlik takımı aradığı golü bulamayınca zorlu maçtan 1-0 yenik ayrıldı.

Zorlu maç öncesi Çeşme Belediyespor Teknik Adamı Hakan Kara ve Asarlık Gençlik takımı Teknik Adamı Erhan Kocanaklı birbirlerine başarı diledi.

Efkan Muhtar, teknik direktörlere başarılar diledi

Maç öncesi İzmir ASKF Başkanı Efkan Muhtar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Türkben ve Kadir Dursun, Çeşme Belediyespor Teknik Adamı Hakan Kara ve Asarlık Gençlik takımı Teknik Adamı Erhan Kocanaklı'ya kazasız belasız bir maç dilerken, başarılarını iletti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor hedefine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


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