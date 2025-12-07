Çeşme Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çeşme Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Çeşme Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı
07.12.2025 19:29  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme Belediyespor, Sakin Şehir Seferihisarspor'u 2-0 yenerek ligdeki puanını 13'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun ikinci yarısının ilk maçında Çeşme Belediyespor, Sakin Şehir Seferihisarspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında S.Ş. Seferihisarspor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı. Rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, aradığı golü 31. dakikada Mustafa Genç'in kaydettiği golle buldu. Bu golle ilk yarı 1-0 Çeşme Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da oyundaki hakimiyetini sürdüren Çeşme Belediyespor, 77. dakikada Batuhan Çoban'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Seferihisarspor'un gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma 2-0 Çeşme Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Çeşme Belediyespor, ligde 5. sıradaki yerini aldı. Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki maçında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:15:06. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.