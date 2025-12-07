Çeşme Belediyespor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun ikinci yarısının ilk maçında Çeşme Belediyespor, Sakin Şehir Seferihisarspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında S.Ş. Seferihisarspor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı. Rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, aradığı golü 31. dakikada Mustafa Genç'in kaydettiği golle buldu. Bu golle ilk yarı 1-0 Çeşme Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da oyundaki hakimiyetini sürdüren Çeşme Belediyespor, 77. dakikada Batuhan Çoban'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Seferihisarspor'un gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma 2-0 Çeşme Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Çeşme Belediyespor, ligde 5. sıradaki yerini aldı. Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki maçında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak. - İZMİR