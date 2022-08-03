Güreşçiler, Ceyhan'a madalyalarla döndü - Son Dakika
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Güreşçiler, Ceyhan'a madalyalarla döndü

03.08.2022 08:58
Güreşçiler, Ceyhan'a madalyalarla döndü

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Çorum'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde ederek kente döndü.

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Çorum'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde ederek kente döndü.

30 takımdan 264 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonanın finallerinde Adana karması takım halinde ikinci oldu. Finallerde Ceyhan Belediyesporlu güreşçilerden Yiğit Hamza Egemen; 38 kilogramda şampiyonluk ipini göğüsleyen isim olurken 52 kilogramda Ömer Acıl ve 70 kilogramda Boran Özkan ise 3. oldu.

Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler ve teknik Analig bitiminin ardından Ceyhan'a dönüşte ilk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret etti. Sporcular Yiğit Hamza Egemen, Ömer Acıl ve Boran Özkan'ı tebrik eden Başkan Erdem, sporcuların bundan sonraki kariyerlerinde üstün performans sergileyeceklerine inandığını vurguladı.

Finallerde Adana karmasının ise Türkiye ikincisi olmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Erdem, "Ülke olarak Ata sporumuz güreş, uluslararası arenada en fazla başarı kazandığımız spor dallarından biridir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güreş için söylediği "Benim en sevdiğim spor güreştir" sözünden hareketle Ceyhanımızda güreş sporunun gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer almaya ve onlara elimizden gelen tüm destekleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdem, Ceyhan Belediyesi Güreş Takımının bu sonuçlardan sonra 2021-2022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında toplam 20 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak Ceyhan'ı Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ceyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşçiler, Ceyhan'a madalyalarla döndü - Son Dakika

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