Ceyhun, Afyon Kampına Katılmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan ön libero Ceyhun Gülselam'ın önceki gün başlayan Afyon kampına katılmadığı öğrenildi. Yeni sezon öncesi topsuz antrenmanlara katılan tecrübeli futbolcunun çalışmalarını İzmir'de sürdüreceği bildirildi. Tedavi süreci devam eden Ceyhun, ligin ilk haftalarında forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara daha sonra başlayacağı, idman eksiğini kapattıktan sonra da ligde süre bulacağı ifade edildi. Kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de boy gösterecek Ceyhun Gülselam, geçen sezonun ilk yarısında 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.