"Maaş yükü azalmış oldu"

"Biz doğru yoldayız, tek ihtiyacımız destek"

"Her mevkide birinci ya da ikinci tercihlerimizi alabildik""Milli takımda beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri üzüyor""Ersin şampiyon olmuş, kupalar kazanmış bir kaleci""Ghezzal'da sakatlıktan başka bir sorun yok""Takım oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu""Bir çifte standart olduğu görüşü maalesef hakim oluyor""Oyuncuları sadece oyuncu olarak almıyoruz""Kaptanımız ve saha dışında da çok önemli isimlerden biri""Türk futboluna katkı sağladığı kanaatinde değilim"

İSTANBUL, - Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. 7 maç oynandı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetimiz var. Son maçtan bizler de oyuncular da hoca da tatmin olmadı" dedi.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümü hakkında konuşan Kazancı, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. 7 maç oynandı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetimiz var. Son maçtan bizler de oyuncular da hoca da tatmin olmadı. 'Oyunu domine etmeyen, kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım' deniyor ama rakamlar böyle söylemiyor. Takım çok daha iyi olacak. 12 oyuncu geldi. Maçların içinde bazı bölümlerde oyunun kontrolünü kaybetmek, istenildiği gibi oynayamamak olağan şeyler. Sistemimiz kolay bir sistem değil. Hoca yoğun baskıyla oynamaya çalışan bir takım haline getirmeye çalışıyor. Birbirini tamamlayan, alternatifli bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz. Başkanımızın 'Şampiyon olacağız ve Ismael ile kazanacağız' şeklinde bir açıklaması var. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Tek ihtiyacımız birlik olmak, kenetlenmek. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu."MAAŞ YÜKÜ AZALMIŞ OLDU"Transfer döneminin yoğun geçtiğini ifade eden Kazancı, "Son derece yoğun bir transfer sezonunu geride bıraktık. Geçen sezonun sonunda birçok oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yeniden yapılanma sürecinde 9 Türk 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Toplam maaşları 23,5 milyon avroydu. Böyle bir maaş yükü azalmış oldu. Bunların yerine 7 yabancı 5 Türk transfer edildi. Bunların yanında 2 tane altyapımıza transfer ettiğimiz oyuncularımız var. Bu oyunculara 13,5 milyon avro maaş verildi. 10 milyon avroluk bir azalma söz konusu. Kadro dışı kalan, daha önceki teknik direktörlerin de kullanmadığı oyuncular vardı. Maliyetleri 6 milyon 750 bin avroydu. Bu oyunculardan sadece bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde top oynamakta. Teknik olarak verilen kararın yanlış olmadığını gösteriyor bu durum" dedi."BİZ DOĞRU YOLDAYIZ, TEK İHTİYACIMIZ DESTEK"Taraftar desteğinin önemine değinen Kazancı, "Son 5 yılda vergiler dahil 90 milyon avrodan 45 milyon avrolara çekilmiş bir ekonomiden bahsedebiliriz. Bu bir küçülme değil bir optimizasyon. Buna devam edeceğiz. Türkiye'nin şartları, dünyanın ekonomik şartları belirleyici. Bunları yaparken kaliteden ödün vermeyeceğiz. Aldığımız oyuncular özelinde bunu söylememiz mümkün. Maliyetleri azaltarak, kaliteden ödün vermeden bunu yaptık. Biz doğru yoldayız, tek ihtiyacımız destek. Bizi eleştirmeyin demiyoruz, burada tamamen şampiyonluğa odaklanmış, bunu kazanacak bir ekip var. Tek istek ve beklentimiz taraftarlarımızın desteği. Transferde de taraftarlarımızın büyük emeği ve desteği vardı. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatırken bize çok destek oldular. İyi sonuçlar gelecek, sezonu aklımızdaki tek soru şampiyonluğu nasıl kutlayacağımız olacak" diye konuştu."HER MEVKİDE BİRİNCİ YA DA İKİNCİ TERCİHLERİMİZİ ALABİLDİK"Transfer döneminde takım yapısına uygun oyuncu profilleri hakkındaki çalışmalardan bahseden Kazancı, "Hoca bize isimler vermedi, rakamlar verdi. Atletizme uygun, Türkiye ligindeki tempo düşüklüğünü yukarı çekebilecek, atletik olarak hazır oyuncuları takıma katmak için lig boyunca çalışma yaptık. Yaz aylarında da buna yoğun şekilde devam ettik. Scout ekibimizin çalışmaları vardı. Scout deyince genç oyuncuların bulunması akıllara geliyor ama takım yapısına en uygun oyuncuları bulmak en önemlisi. Neredeyse her mevkide birinci ya da ikinci tercihlerimizi alabildik. Hocamız memnun, bizler memnunuz. Taraftarlarımızın nezdinde de önemli transferler yaptığımız kanaatindeyiz. Son maçı kazansak milli araya lider girecektik. Milli aradan sonra da son derece başarılı olarak hepimizin planladığı sezon sonu şampiyonluk hedefimize kavuşuyor olacağız. Geçen sezondan beri kimlere ihtiyacımız var konularına çok iyi çalıştık. Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine, aile yapılarına bakmak çok kritik. Hocayla onların beklentilerini bir araya getirmek son derece önemli. Bazı oyuncular kesinlikle gitmezken Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen alacaklarını bırakarak takımdan ayrıldı. Takımın bir parçası olmak her şeyden önemli. Mevcut kadromuzda tamamen böyle oyuncular olduğu kanaatindeyiz" dedi."MİLLİ TAKIMDA BEŞİKTAŞ'TAN BİR OYUNCUNUN OLMAMASI BİZLERİ ÜZÜYOR"Salih Uçan'ın milli takıma alınmaması ile ilgili ise Kazancı, "Hepimizde hayal kırıklığı oldu. Teknik karardır, bir şey diyemeyiz. Her teknik heyetin bazı parametreleri var. Benim asıl hayal kırıklığım daha sonrasında oldu. Boy meselesi vardı. Milli takıma daha sonra dahil olan 2 oyuncu eklendikten sonra seçilen oyuncuların boy anlamında biraz daha yüksek olmaları bir kriterdir. Hemen baktım, orta saha oyuncuları içinde maç başına 0,93 kafa topu kazanımı var. Salih'in ise 1,33 kafa topu kazanımı var. Defansif metriklerin hepsinde orta saha oyuncuları ortalamalarının çok üstünde Salih. Harika bir sezon geçirdiğiniz düşünüyoruz. Biz hak ettiği kanaatindeydik. Biz üzüldük açıkçası. Milli takımda Beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri tabii ki üzüyor. Bunun arkasında 'Beşiktaş'ta oynayan oyuncu milli takımda olmaz, alınmaz' gibi bir komplo teorisine inanmak istemiyoruz. Mutlaka teknik bir açıklaması vardır ama işin o taraflarına baktığımızda rakamlar pek öyle değil" şeklinde konuştu."ERSİN ŞAMPİYON OLMUŞ, KUPALAR KAZANMIŞ BİR KALECİ"Kazancı, Ersin Destanoğlu'nun sözleşme uzatmaması hakkında, "Ersin son derece karakterli bir oyuncu ve bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedava gidecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ı sadece bir futbol takımı olarak değil taraftarıyla camiası ile bütün olarak gören buraya hayatını adamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Her kalecinin zaman zaman kötü zamanları olabilir. Burada yapmamız gereken ona destek vermek. Ersin şampiyon olmuş, kupalar kazanmış ve hepsine katkı vermiş bir kaleci. O günlerine geri dönecek. Kontratı ile ilgili bir sorun yok. Herhangi bir şekilde ayrılması söz konusu değil. Ocak ayında, yıl sonunda kendisinin ve bizim de uygun gördüğümüz uygun teklifler gelirse tekrar konuşuruz. 3 tane birbirinden önemli kalecimiz var. Emre Bilgin son dönemlerin flaş oyuncularından biri. İki maçta çok iyi performans göstermese de çok inandığımız, 4 yıldır milli takımlara giden, geçen sene oynadığı maçlarda taraftarlarımıza güven veren, teknik heyetin çok güvendiği bir oyuncu. Mert de defalarca milli takımda forma giymiş, tecrübeli harika bir kaleci. Geçen seneki sakatlığını atlattı. Bir süredir antrenmanlara devam ediyor. En yakın zamanda o da forma şansı bulur. Kaleci konusunda herhangi bir sorunumuz yok. En yakında üçünün de performansı en yukarı çıkacak. Kaleci konusunda en şanslı olan takımız" dedi."GHEZZAL'DA SAKATLIKTAN BAŞKA BİR SORUN YOK"Rachid Ghezzal'ın geçirdiği sakatlığı ile ilgili bilgiler veren Ceyhun Kazancı, "Bazı şeyler uzayınca geçmiş yaşananlar akıllara geliyor ve söylentiler ortaya çıkıyor. Ghezzal'da sakatlıktan başka bir sorun yok. Sahada olamadığı için son derece rahatsız. Büyük değil ama hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve koşarken, zıplarken rahatsız ediyor. Sakatlığın son aşamasına geldik. Her şey planlandığı gibi giderse yakın gelecekte kadroda olacak. Bugün de testleri var. Her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmaya başlar diye bekliyoruz. Beklediğimizden uzun sürdü ama sağlıkta söyle şeyler olabiliyor" diye konuştu."TAKIM OYUNCUSU DİYEBİLECEĞİMİZ BİR OYUNCU""Nathan Redmond'ın kiralık olması bekleniyordu ama 1 yıllık sözleşmesi vardı" diyen Kazancı, "Takımıyla sözleşmesini feshetti ve 1 yıllık anlaşma yaptık. Gelecek yıllarda da her iki taraf da memnun olursa devam ederiz. Her iki taraf için de o mutluluğu söylemek için erken. Taraftarlarımıza da teknik heyetimize de o ışığı veriyor. Karakter anlamında kendisini biliyorduk. Takım oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu. Umarım başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. 1 yıllık olan diğer oyuncularımız için de bunu söylemek mümkün. Kiralık olan oyuncularımızın hepsinde alınabilecek opsiyonlar var ama bu opsiyonlar illa o tutarlarda olmak zorunda değil. O bir başlangıçtır. İki taraf da memnun olduktan sonra gerekli pazarlıklar yapılır. Oyuncularımızın mutluluğu, bizim onların performansından mutluluğumuz bu konuda belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı."BİR ÇİFTE STANDART OLDUĞU GÖRÜŞÜ MAALESEF HAKİM OLUYOR"Hakem hataları hakkında konuşan Ceyhun Kazancı, "Başkanımız ve yöneticilerimiz en doğru tepkileri gösterdi. Biz işin psikolojik tarafını yorumlayabiliriz. Tabii ki rahatsızız. Bir çifte standart olduğu görüşü maalesef hakim oluyor hem bizde hem taraftarlarda hem futbolcularımızda. Bazı kuralların başka maçlarda bize anlatıldığı gibi uygulanmadığını görüyoruz. Çok daha basit pozisyonlarda rakiplerimiz penaltı kazanırken o düdükler bize çalınmıyor. Bizim bir isyanımız yok. Kuralların herkese eşit uygulanması isteğindeyiz. Biz bunları bahane olarak kullanıp arkasına saklanacak değiliz. Biz eşitlik istiyoruz. Ankaragücü maçında hakkaniyet duygularıyla oynayan, kamu vicdanını rahatsız eden gelişmeler bizi de rahatsız etti. Bunlar yaşanacak diye takılı kalacak halimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Beklediğimiz tek şey standart" diye konuştu."OYUNCULARI SADECE OYUNCU OLARAK ALMIYORUZ"Transferde tek kriterin maddi olmadığını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Oyuncunun uygun fiyatta olması tek kriter değildi bizim için. Onlar için de değildi. Her iki tarafın birbirini ikna etmesi lazım. Bizim ikna olmadığımız durumlar da oldu. Onların Beşiktaş'a bakışı, neleri ön plana aldıkları bizim için belirleyici oldu. Bizi tatmin etmeyen, o şevki görmediğimiz oyuncular da oldu bu süreçte. Oyuncunun kulüpten beklentileri, takım, oynadığı yapı gibi konulara dikkat ettik. Riski minimize etmek adına bunu yaptık. Weghorst ile görüşmemiz de eşinin hamileliği sebebiyle doktor da dahil oldu. Oyuncuları sadece oyuncu olarak almıyoruz. Aileleri de bu ailenin bir parçası oluyor. Çocuklarının okul seçiminden tutun yaşayacakları eve kadar her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Doğum da bizim doğumumuz, okulları da bizim okulumuz. Onların mutluluğu sahaya yansır. Bu, kaprisleri cevaplamak değil. Bu kaprisi yapmayan oyuncuları bünyemize kattık. Bizi çok zorlayan bir transfer olduğunu söyleyemem. Burayı anlatınca, burayı görünce, doğru bilgi aldıklarında neden gelmek istemesinler. Hiç kimse buraya son tercihi olarak gelmedi. Birçok teklif varken Beşiktaş'ı tercih ettiler" dedi."KAPTANIMIZ VE SAHA DIŞINDA DA ÇOK ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİ"Josef de Souza'nın sezon sonunda Türkiye'den ayrılma kararı ile ilgili konuşan Kazancı, "Josef, saha içinde de dışında da duygularıyla hareket eden bir insan. Uğradığı haksızlıktan mutsuzdu. Bunu kulübe, lige, ülkeye tamamen ithaf etmiyor. Bir mutsuzluğu olduğu kesin. Performansı ve düşünceleri değişir. Kaptanımız ve saha dışında da çok önemli isimlerden biri. Uzun yıllar burada kalacağını ümit ediyorum, böyle olması için de kendisiyle görüşüyoruz" şeklinde konuştu."TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLADIĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"Yabancı sınırının kendilerini zorladığı hakkında yorum yapan Kazancı, "Ne kadar düşünürsem düşüneyim faydasını bulamıyorum. Kişisel olarak Türk futboluna katkı sağladığı kanaatinde değilim. İyi olan sahada olsun isterim. Serbest olduğu dönemde son derece iyi futbolcuların çıktığını ve hali hazırda Avrupa'da oynadıklarını biliyoruz. Rekabetin ön planda olmasını getireceği için yabancı oyuncunun serbest olması kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Son olarak Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kazancı, "Önemli bir müsabaka. Ölüm kalım maçı değil. Ligin başındayız. Coşkulu, tempolu bir oyunla bu maçtan zaferle ayrılacağımız kanaatindeyiz. Yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.