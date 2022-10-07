Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı - Son Dakika
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Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı

07.10.2022 20:56

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası ikinci tur üçüncü grup maçında ABD'ye 3-1 kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı. Mücadelenin kazananı ABD oldu.

İLK MAĞLUBİYETİMİZİ ALDIK

FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla 2. turda ilk kez kaybetti. Ay-Yıldızlı ekip daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmişti.

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'Filenin Sultanları', ABD ile karşılaşacak 'Filenin Sultanları', ABD ile karşılaşacak Türkiye-Kanada maçının ardından Türkiye-Kanada maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı - Son Dakika
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