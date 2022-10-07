FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla 2. turda ilk kez kaybetti. Ay-Yıldızlı ekip daha önce Almanya ve Kanada 'yı 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı - Son Dakika

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