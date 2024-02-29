Cezayir Milli Futbol Takımı, Vladimir Petkovic'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cezayir Milli Futbol Takımı, Vladimir Petkovic'i teknik direktör olarak atadı

Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Bosna Hersekli Vladimir Petkovic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Petkovic, daha önce Samsunspor, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve Bordeaux'da görev yapmıştı. Cezayir, Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenmiş ve Belmadi'nin görevine son verilmişti.

29.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vladimir Petkovic getirildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'den boşalan teknik direktörlük görevi için Petkovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran 60 yaşındaki Petkovic, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenen Cezayir'de Belmadi'nin görevine son verilmişti.

Kaynak: AA

Samsunspor, Young Boys, Bordeaux, Cezayir, İsviçre, Lugano, Futbol, Afrika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cezayir Milli Futbol Takımı, Vladimir Petkovic'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir Milli Futbol Takımı, Vladimir Petkovic'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement