Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City peş peşe 3. yenilgisini aldı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City'de işler pek yolunda gitmiyor. Takımın başında liderlik eden Şota Arveladze mağlubiyetleri üst üste yaşıyor.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Baker ve 45. dakikada Wilmot kaydederken. Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Hull City forması giyen Ozan Tufan ise ilk 11'de yer aldı. 76 dakika oyunda kaldı.

HULL CITY DÜŞME HATTINA YAKIN

Ligde bir türlü hedeflerine ulaşamayan Hull City en son aldığı yenilgi ile birlikte 11 puanda kaldı. Sıralamada 15. sırada bulunan Hull City düşme hattına gittikçe yaklaşıyor.