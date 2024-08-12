Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Paris Saint-Germain forması giyen genç orta saha oyuncusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki futbolcu, bir sorun çıkmaması durumunda kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

12.08.2024 21:47  Güncelleme: 22:07
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, kiralık olarak renklerine bağladığı genç futbolcuyu imza için İstanbul'a getirdi. Ndour'un uçağı saat 21.30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. İtalyan yıldızı havalimanından bir grup siyah-beyazlı taraftar coşkuyla karşıladı. Ndour, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

ÖNCE KONTROL, SONRA İMZA

Beşiktaş için akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar adına sağlık kontrollerinden geçecek. Cher Ndour, kontroller sonucunda sorun tespit edilmemesi halinde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki genç yıldız, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. 1.90'lık İtalyan futbolcu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul\'a geldi

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Son Dakika Spor Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu: Essaftan büyük takımmış gibi kartal işareti yaptırıyorlar. Sezon sonunda şampiyon takımdan 46 puan fark yiyorlar. 14 50 Yanıtla
  • ferhat eser: En büyük beşikkaş 15 10 Yanıtla
  • Çelikk: Yakışır Kara Kartala 13 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Değeri 4 milyon euro olan son 2 yılda 15 maç oynamış adamı kiralık almışlar Rice si almış gibi algı yapıyorlar al tarafı musrati ye yedek aldiniz 8 6 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Bu senenin sampisi bjk 3 3 Yanıtla
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