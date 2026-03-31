Çiftçioğlu, Başkan Adaylığından Çekildi

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 7 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesi adı tek başkan adayı olarak geçen Eski AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, adaylığının zamanlama olarak doğru olmadığını söyledi.

İsmail Çiftçioğlu açıklama yaparak bu dönemde aday olmayacağını bildirdi. Çiftçioğlu, "Son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında ve sanal medya mecralarında, şahsımın şanlı Karşıyaka Spor Kulübü başkan adaylığına dair bazı haber ve yorumlar yer almaktadır. Büyük Karşıyaka camiasının bir ferdi olarak, kulübümüzün geleceğine dair gösterilen bu ilgi ve teveccüh için tüm taraftarlarımız ile kulüp üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yalnızca bir spor kulübü olmadığının altını çizerek, "Böyle bir görev için adımın geçmesinden ancak gurur duyabilirim, çünkü Karşıyaka Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil; tarihiyle, kültürüyle ve taraftarıyla yaşayan dev bir çınardır. Ülkemizin ve kentimizin spor kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Bu büyük camianın her bir ferdi gibi benim de tek gayem, 'Kaf-Sin-Kaf' ruhunu en yukarıya taşımaktır. Karşıyaka'nın şanlı tarihinde, kulübümüze hizmet etme onuruna erişmiş tüm yöneticilerimizin sergilediği fedakarlıkları büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Armamızı daha yukarıya taşımak için geçmişten günümüze emek veren, sorumluluk üstlenen her bir Karşıyakalının azmi ve gayreti, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Karşıyaka Spor Kulübü'ne gönül vermiş bir kişi olarak, kulübümüzün geleceğine katkı sunacak her çalışmada desteğim ve enerjimle kulübümüzün yanında olacağımdan kimsenin şüphesinin olmamasını isterim. Özellikle Karşıyaka Stadı'nın kulübümüze kazandırılması ve altyapı tesislerinin hayata geçilmesini kulübümüzün geleceği için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de kulübümüzün hedeflerine başarıyla ulaşmasında kulübün her bir ferdinin göstereceği gayreti çok kıymetli buluyorum. Kulübün bir neferi olarak taraftarlarımızın ve camiamızın enerjisini, kulübümüzün yarıştığı her branşta şampiyonluk hedeflerine odaklaması en büyük temennimdir. Bizim için asıl olan isimler değil, 114 yıllık köklü tarihiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün başarısıdır. Yaptığım değerlendirmeler neticesinde, şu an için şahsımın başkan adaylığının zamanlama olarak doğru olmadığı kanaatindeyim. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğimden kimsenin şüphesinin olmamasını isterim. Karşıyaka Spor Kulübü camiasına ve kamuoyuna saygılarımla sunarım."