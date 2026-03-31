Çiftçioğlu, Başkan Adaylığından Çekildi
31.03.2026 21:22
İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü başkan adaylığının zamanlamasının uygun olmadığını belirtti.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 7 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesi adı tek başkan adayı olarak geçen Eski AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, adaylığının zamanlama olarak doğru olmadığını söyledi.

İsmail Çiftçioğlu açıklama yaparak bu dönemde aday olmayacağını bildirdi. Çiftçioğlu, "Son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında ve sanal medya mecralarında, şahsımın şanlı Karşıyaka Spor Kulübü başkan adaylığına dair bazı haber ve yorumlar yer almaktadır. Büyük Karşıyaka camiasının bir ferdi olarak, kulübümüzün geleceğine dair gösterilen bu ilgi ve teveccüh için tüm taraftarlarımız ile kulüp üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yalnızca bir spor kulübü olmadığının altını çizerek, "Böyle bir görev için adımın geçmesinden ancak gurur duyabilirim, çünkü Karşıyaka Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil; tarihiyle, kültürüyle ve taraftarıyla yaşayan dev bir çınardır. Ülkemizin ve kentimizin spor kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Bu büyük camianın her bir ferdi gibi benim de tek gayem, 'Kaf-Sin-Kaf' ruhunu en yukarıya taşımaktır. Karşıyaka'nın şanlı tarihinde, kulübümüze hizmet etme onuruna erişmiş tüm yöneticilerimizin sergilediği fedakarlıkları büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Armamızı daha yukarıya taşımak için geçmişten günümüze emek veren, sorumluluk üstlenen her bir Karşıyakalının azmi ve gayreti, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Karşıyaka Spor Kulübü'ne gönül vermiş bir kişi olarak, kulübümüzün geleceğine katkı sunacak her çalışmada desteğim ve enerjimle kulübümüzün yanında olacağımdan kimsenin şüphesinin olmamasını isterim. Özellikle Karşıyaka Stadı'nın kulübümüze kazandırılması ve altyapı tesislerinin hayata geçilmesini kulübümüzün geleceği için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de kulübümüzün hedeflerine başarıyla ulaşmasında kulübün her bir ferdinin göstereceği gayreti çok kıymetli buluyorum. Kulübün bir neferi olarak taraftarlarımızın ve camiamızın enerjisini, kulübümüzün yarıştığı her branşta şampiyonluk hedeflerine odaklaması en büyük temennimdir. Bizim için asıl olan isimler değil, 114 yıllık köklü tarihiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün başarısıdır. Yaptığım değerlendirmeler neticesinde, şu an için şahsımın başkan adaylığının zamanlama olarak doğru olmadığı kanaatindeyim. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğimden kimsenin şüphesinin olmamasını isterim. Karşıyaka Spor Kulübü camiasına ve kamuoyuna saygılarımla sunarım."

Kaynak: DHA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Aralarında Türkiye de var 8 ülkeden ortak ’Kudüs’ açıklaması Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması
Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım’dan adalet çağrısı Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım'dan adalet çağrısı

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
