Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı 51. Deniz Kuvvetleri Kupası için gün sayıyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı 51. Deniz Kuvvetleri Kupası için gün sayıyor

21.07.2022 16:54
Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı 51. Deniz Kuvvetleri Kupası için gün sayıyor

Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en prestijli ve en uzun rotalı yarışı 51. Deniz Kuvvetleri Kupasına hazırlanıyor.

Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en prestijli ve en uzun rotalı yarışı 51. Deniz Kuvvetleri Kupasına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazanarak İzmir'e büyük bir gurur yaşatan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 51. Deniz Kuvvetleri Kupasında boy gösterecek. 22 Temmuz'da İstanbul Çengelköy'den başlayacak 390 deniz mili mesafeli Türkiye'nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı, 25 Temmuz'da Bodrum Turgutreis'te sona erecek. Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, IRC4 kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edecek. Yarışın Overall birincisi olan takım, 3- 6 Kasım J-70 Monaco Winter Series 1 yarışına katılarak ülkemizi uluslararası alanda temsil etme şansına sahip olacak.

Başkan Gümrükçü: "Daha önce başardık, yine başaracağız"

Sportif anlamda elde ettikleri başarıların daha çok genci spor yapmaya teşvik ettiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sportif yatırımlarımızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek mücadele ettiği yarışlarda gerekse yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle Bear Sailing Yelken Takımımız hepimizi gururlandırıyor. Geçen yıl ki Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yelken Yarışı zaferimizin ardından bu kez de 51. Deniz Kuvvetleri Kupasında mücadele edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Daha önce başardık, yine başaracağız. Tüm takımlar için kazasız ve sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Yelken takımımızın ve diğer branşlarda mücadele eden takımlarımızın başarıları genç arkadaşlarımızı spor yapmaya yönlendiriyor. Ne kadar fazla gencimiz spor yapmaya başlarsa biz hedefimize o kadar ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Çiğli Belediyesi, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı 51. Deniz Kuvvetleri Kupası için gün sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı 51. Deniz Kuvvetleri Kupası için gün sayıyor - Son Dakika
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