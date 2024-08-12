Spor

- Cihat Arslan: "Alternatif anlamda transfere ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından, "Bizim için eksiklerle beraber iyi bir akşamdı. Yine tedbirli olup bir iki tane alternatif anlamda transfere ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Arslan, galibiyetin ve lige üç puanla başlamanın önemli olduğunu kaydetti. Arslan takım olarak eksik ve iyi yapılan şeyler olduğunu değerlendirerek daha fazla yapılabilecek şeylerinin olduğunu ve daha fazla çalışma yapılması gerektiğini savundu.

Rakiplerin kapanarak oynadığını dile getiren Arslan, "Rakipler daha çok kapanarak bize alan bırakmayarak oynuyorlar. Biz de golü daha önce bulabilseydik daha farklı gelişebilirdi. O şutlarla son vuruşlarda bunu başaramayınca rakibin direnci arttı. Ama kazandığımız için mutluyum. İki santrforumuz da gol attı, diğer oyuncularımız da pozisyona girdi. Bizim için eksiklerle beraber iyi bir akşamdı. Yine tedbirli olup bir iki tane alternatif anlamda transfere ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

Zemin değerlendirmesi

Bir basın mensubunun zeminin durumunu sorması üzerine Arslan, "Herkesi endişelendiriyor çünkü oyunu bozmak çok kolaydır da oyunu oturtabilmek, son pasları yapabilmek tabii ki daha zor. Üretken takımlar adına herkesi zorlar ama sağ olsun yetkililer geldi maçtan önce. Eylül ayında herhangi bir problem olmayacağını söylediler. O zamana kadar kazanıp devam etmemiz lazım. Tabii ki iyi sahalar, iyi futbolculara daha fazla motivasyon verebilir. Ama biz her şarta uyum sağlayıp her şartta kazanmamız gerekiyor. Çok güçlü taraf tarafımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk defa karşılarından çıktık" diye cevap verdi..

Arslan, takımda kenar oyuncusu eksiklerinin olduğunu işaret ederek, "Oyundan çıkarıp da oyuna sokabileceğimiz bir kenar oyuncusu yok mutlaka stratejiyi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.