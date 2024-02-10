Spor

- Cihat Arslan: "Mücadele ettik, savaştık"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, takımın oyunundan memnun olduğunu belirterek, "Mücadele ettik, savaştık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Müçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Urfa ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Arslan, "Stresi yüksek bir karşılaşmaydı. Üzerimizde de baskı var ama maça iyi başladık. Maçın belli bir bölümünü kontrol altında tutabildik. Maç kadar Harris'in sakatlığına üzüldüm. Tabii şu an transferlerimiz, 2-3 tane daha oyuncumuz kadroda yok. Onlar kadroda olmayınca Harris'in sakatlanması bizim hamle yeteneğimizi yok etti. Dening oyuna girdi, üçlü forvette. Ondan sonra da kulübeden sol ön, sağ ön, santrfor hamlesi yapamadık. Yorulan oyuncular oldu. Onların yerine bazı oyuncularımızı daha katamadığımız için tempomuz düştü ama oyunun hakimiydik. Yani gole yakın taraf bizdik. Top zaten biz hücum ederken rakip takımın kalecisinin oyuna çabuk başlaması, hazırlıksız yakalandık. Aslında biz bunu idmanda çok çalıştık. Biz hücum ederken pozisyon alma, pozisyonu durdurma ama bazen futbolcu kardeşlerimiz duygularına yenilebiliyor. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yani berabere bitseydi, biz 1-0 yenseydik belki daha adil bir skor olabilirdi. Ümitsiz değilim, neden değilim, bir kere takımın reaksiyonundan memnunum. Çocukların ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Genç oyunculardan Adem'in performansı, diğer oyuncuların işin içine girmesi değerli. Yeni transferlerle beraber bu takım muhakkak birilerini kötü bir şekilde yenecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu çocuklara da söyledim. Ayıp bir şey yapmadık, mücadele ettik, savaştık. Bir hata ile mağlup olduk ama bu hem camia olarak hem de takım olarak ayağa kalkmasını biliriz. Yani savaşımızı sonuna kadar sürdürürüz. Bir problem yok. Ben takımın oyunundan isteğinden memnunum. Üç gün oldu ama daha iyisini yapacaklar" diye konuştu.