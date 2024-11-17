Cimnastikte Tarihi Başarı: 3 Bronz Madalya

Spor

Milli cimnastikçiler, ilk kez Japonya'da düzenlenen Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kitakyushu kentindeki organizasyonda Türkiye'yi milli cimnastikçiler Mirza Ali Dölek ile İrem Acımış temsil etti.

Mirza Ali Dölek, erkekler serbest parkur finalinde 26.6 puan, hız parkurunda 18.14 saniyelik dereceyle 2 bronz madalya kazandı. İrem Acımış ise kadınlar serbest parkur finalinde 18.03 puanla bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Japonya Kitakyushu kentinde düzenlenen 1. Parkur Gençler Dünya Şampiyonası'nda İrem Acımış, kadınlar serbest parkurda bronz madalya kazanarak bu kategoride ülkemize ilk uluslararası madalyayı getirdi. Mirza Ali Dölek, serbest ve hız parkurlarında iki bronz madalya alarak erkekler kategorisinde ilk madalyalarımızı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.