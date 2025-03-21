ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Eledi - Son Dakika
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Spor

ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Eledi

ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi.

21.03.2025 19:16
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Salon: Edirne Yeni Kapalı

Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Williams 27, Sevgi Uzun 2, Meesseman 9, Charles 6, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 6, Johannes 12, Carleton 15, Howard 15, McCovan 21, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 7, Pelin Derya Bilgiç

1. Periyot: 13-20

Devre: 31-43

3. Periyot: 39-64

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 20-33. 8-0'lık seri yakalayarak çabuk toparlanan Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 28-33. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler üreten ÇİMSA ÇBK Mersin, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen ve 12-0'lık seri yakalayan ÇİMSA ÇBK Mersin, 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Mersin temsilcisi, oyunun kontrolünü tamamen yitiren Fenerbahçe karşısında bir ara 28 sayılık fark elde ettiği bu çeyreği 64-39 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi Eledi - Son Dakika

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