Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen sokak futbolu 5x5 oyunlarında önce il ardından da bölge şampiyonu olan Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı, Türkiye şampiyonasında oynamaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen sokak futbolu 5x5 oyunlarında Şırnak il şampiyonu olarak Şanlıurfa'daki bölge müsabakalarına katılan Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı, bölge müsabakalarında oynadığı dört maçı da kazanarak Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında oynamaya hak kazandı. - ŞIRNAK