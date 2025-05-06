Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky 2025, İlk Kez Uluslararası Arenada - Son Dakika
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Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky 2025, İlk Kez Uluslararası Arenada

Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky 2025, İlk Kez Uluslararası Arenada

Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, 9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Yarış, 25 ülkeden 400 elit sporcunun katılımıyla zorlu parkurlarda koşulacak ve Skyrunner World Series 2025 takvimine dahil olacak.

06.05.2025 15:40  Güncelleme: 15:48
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Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, 9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, 11. yılında uluslararası arenaya taşınıyor. 9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek olan organizasyon, ilk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alacak. Yarışa, aralarında dünya şampiyonlarının da bulunduğu 25 ülkeden 400 elit sporcu katılacak.

Yarış, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan zorlu parkuruyla dikkat çekiyor. Corendon Airlines'ın isim sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Akdeniz'in eşsiz manzarası ve Toroslar'ın doğası eşliğinde koşacak. Kemer Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon, spor, doğa ve adrenalini bir araya getirerek Türkiye'nin dağ koşusu alanındaki prestijini artırmayı hedefliyor.

Dünya şampiyonları Tahtalı'da buluşacak

Yarışa bu yıl; World Series 2024 şampiyonu ve dünyanın en iyi 10 kadın koşucusundan biri olan Anastasia Rubtsova, Vertical Kilometer 2024 Dünya Şampiyonu Naiara Irigoyen, Marcela Vasinova, Alain Santamara, Jose Manuel Quispe, 2018 şampiyonu Pascal Egli, 2022 şampiyonu Nicolas Molina ve Morgan Elliot gibi dünyaca ünlü elit sporcular katılacak.

Farklı zorluk derecelerine sahip üç parkurda koşulacak

Bu yıl 'Üç Farklı Parkur, Sonsuz Macera' temasıyla düzenlenen yarışta sporcular, zorluk seviyeleri ve etap uzunluklarına göre üç ayrı rotada mücadele edecek. 65 kilometrelik Berg Sky Race parkurunda, sporcular 4 bin 300 metre irtifa kazanımıyla Tahtalı Dağı çevresinde ekstrem bir dayanıklılık testine tabi tutulacak. 27 kilometrelik Run to Sky parkurunda yarışacak olan atletler, Çıralı'dan başlayarak Tahtalı Dağı zirvesine ulaşacak. 2 bin 650 metre irtifa kazancı içeren bu etap, Skyrunner World Series puanlı yarış olarak öne çıkıyor.

Daha kısa bir rotayı tercih eden sporcular ise, 12 kilometrelik KemeRun parkurunda yarışacak. Kemer şehir merkezinden başlayan bu etap, doğayla iç içe, kısa ama keyifli bir kaçış rotası sunacak.

Geniş sponsorluk ağıyla dikkat çekiyor

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky 2025'in isim sponsoru Corendon Airlines olurken; Olympos Teleferik, Kosifler Oto Antalya ve Kemer Belediyesi ana sponsorlar arasında yer alıyor. Fraport TAV Antalya Airport ve ZÜBER organizasyona co-sponsor olarak destek veriyor. Kurumsal partnerler arasında ise KETOB, KETAV, KEMİAD ve Medifiz bulunuyor. Ayrıca BMW ve Shakespeare Coffee & Bistro da yarışa sponsor olurken, sağlık sponsoru Yaşam Hastanesi, konaklama sponsorları ise Corendon Playa Kemer ve Viking Hotels olarak açıklandı.

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürlüğü de resmi destek sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky 2025, İlk Kez Uluslararası Arenada - Son Dakika

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