Corendon Alanyaspor\'dan Galatasaray maçı öncesi MHK\'ya hakem çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, hakemler kararlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''ADALETLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ''

Hakem kararlarının takım fark etmeksizin adaletli bir şekilde olmasını dileyen Akdeniz ekibi, "Takımımızın aleyhine son haftalarda yapılan fahiş hakem hataları maalesef maçlarımızın sonuçlarını doğrudan etkilemiştir. Üst üste maçlarımızda aleyhimize yapılan bu hakem hataları ve bunların devam etmesi ilerde telafi edilmesi güç hasarlara yol açabilir. Merkez Hakem Kurulunu ve hakemlerimizi büyük-küçük takım ayrımı yapmadan, bir kez daha adaletli olmaya davet ediyoruz. Kalan haftalarda haksızlıkların olmadığı, her takıma eşit davranılan, adaletin hakim olduğu bir Süper Lig olmasını canı gönülden istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Corendon Alanyaspor'un açıklamasının tamamı:

"Takımımızın aleyhine son haftalarda yapılan fahiş hakem hataları maalesef maçlarımızın sonuçlarını doğrudan etkilemiştir.

Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz hafta oynadığımız RAMS Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam ile VAR hakemleri Ümit Öztürk ve Adnan Deniz Kayatepe, verdikleri ve vermedikleri kararlarla kaybettiğimiz puanlara direkt etkileri olmuştur.

Beşiktaş maçında VAR'ın müdahale etmemesi gereken bir pozisyonda aleyhimize verilen çok kolay bir penaltı kararı, attığımız 3'üncü golün faul olmamasına rağmen verilmemesi, oyuncularımızın yüzlerine atılan dirseklere sarı kart dahi gösterilmemesi, futbolcumuza gol olabilecek bir noktada yapılan sert faulün verilmeyerek avantaj uygulatılması, maçın sonucunu maalesef olumsuz olarak etkilemiştir.

Son oynanan RAMS Başakşehir maçında ise herkesin komik olarak nitelendirdiği skandal bir penaltının aleyhimize verilmesi, attığımız golün 'el var' gerekçesiyle iptal edilmesi, aynı pozisyonda rakibin elle oynadığı ve penaltı kararının verilmesi gereken bir pozisyona 'devam' denilmesi maçın sonucuna direkt etki etmiştir.

Üst üste maçlarımızda aleyhimize yapılan bu hakem hataları ve bunların devam etmesi ilerde telafi edilmesi güç hasarlara yol açabilir. Merkez Hakem Kurulunu ve hakemlerimizi büyük - küçük takım ayrımı yapmadan, bir kez daha adaletli olmaya davet ediyoruz.

Kalan haftalarda haksızlıkların olmadığı, her takıma eşit davranılan, adaletin hakim olduğu bir Süper Lig olmasını canı gönülden istiyoruz."