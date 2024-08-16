Corendon Alanyaspor, yeni transferlerini ve sözleşme yenileyen futbolcularını tanıttı

Spor

Corendon Alanyaspor, sözleşme yenilediği ve yeni transfer ettiği futbolcularını mensuplarının karşısına çıkardı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerindeki imza töreninde, sezon öncesi transfer döneminde kadroya dahil olan Serdar Dursun, Gaius Makouta, Bera Çeken ve Mert Furkan Bayram ile sözleşmesi yenilenen Jure Balkovec de basın mensuplarının karşısına çıktı. - ANTALYA