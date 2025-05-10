Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışı, Rekorlar ve Elit Atletlerle Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışı, Rekorlar ve Elit Atletlerle Gerçekleşti

Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışı, Rekorlar ve Elit Atletlerle Gerçekleşti

Antalya'nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky, 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla yapıldı. Tarihin en hızlı yarışı olarak kayıtlara geçen etkinlik, hem kadınlarda hem de erkeklerde yeni rekorlarla sona erdi.

10.05.2025 16:28  Güncelleme: 16:31
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en zorlu yüksek dağ yarışı, denizden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikte Tahtalı Dağı'nın zirvesinde rekorlarla sona erdi.

Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan ve Dünya Şampiyonası serisinin en zorlu parkurlarından biri olarak konumlanan Corendon Tahtalı Run To Sky, Türkiye'nin uluslararası alandaki Skyrunning prestijini bir üst seviyeye taşıdı. Denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu sınırlarını zorladı. Corendon Tahtalı Run to Sky, Akdeniz'in kıyısından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine uzanan büyüleyici parkurlarda gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve doğa tutkunu koşucular, üç farklı parkurda düzenlenen yarışta mücadele etti. Nefes kesen yarışlar sonunda kazananlar belli oldu. 25 ülkeden 400 sporcunun katıldığı yarışta; Berg Sky Race (65K), Tahtalı Run to Sky (27K) ve KemeRun (12K) parkurlarında sadece rakiplerine değil, aynı zamanda doğa şartlarına, irtifaya ve kendi sınırlarına karşı yarıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu yıl 11. kez düzenlenen Corendon Tahtalı Run to Sky'ın büyüleyici parkurlarında nefes kesen bir mücadele sergiledi. Antalya'nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yarış, 2 bin 365 metre rakımdaki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde rekorlarla sona erdi.

Rekorlara sahne oldu

Run to Sky (27K) kategorisi 11. yılında tarihinin en hızlı yarışı oldu. İlk 9 sporcu 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında derece yaptı. Hem kadınlarda hem erkeklerde parkur rekoru geldi.

Tahtalı zirvesine isimlerini yazdırdılar

Berg Sky Race (65K) parkurunda kadınlarda Nadezhda Tishchenko (09: 59: 57), erkeklerde Ilya Tishchenko (08: 45: 49) zafere ulaştı. Run to Sky (27K) parkurunun galipleri ise kadınlarda ise Anastacia Rubtsova (03: 17: 11) erkeklerde Alain Santamaria (02: 46: 23) oldu.

KemeRun (12K) etabında birinciliği kadınlarda Eylül Şenal (01: 07: 51) ve erkeklerde Kasım Çağlar (00: 57: 49) elde etti.

Skyrunner World Series puan ve ödül sistemi

Dereceye giren tüm sporcular Skyrunner World Series puanı kazanırken her Skyrace yarışında kadın-erkek ilk 10 dereceye giren atletler para ödülü kazandı.

Spor turizminin zirvesi oldu

Rossist Event tarafından 11 yıldır düzenlenen Türkiye'nin en zor yüksek dağ koşusu Tahtalı Run To Sky, Corendon'un isim sponsorluğunda düzenlenirken Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı destekleriyle güç verdi.

Corendon Tahtalı Run To Sky, 25 ülkeden katılımı ve ulusal ve uluslararası medya görünürlüğü ile Kemer'in doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtırken Türkiye'nin spor turizmini ve doğa sporlarındaki global konumunu güçlendirdi. Yarışta bu yıl Anastasia Rubtsova, Naiara Irigoyen, Alain Santamara, Pascal Egli, Nicolas Molina gibi dünya şampiyonu sky koşucuları da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Turizm, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışı, Rekorlar ve Elit Atletlerle Gerçekleşti - Son Dakika

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