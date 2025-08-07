Çorum FK'de Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Spor

Çorum FK'de Şampiyonluk Hedefi

07.08.2025 20:21
Tahsin Tam yönetimindeki Arca Çorum FK, Amed maçıyla şampiyonluk hedefine start vermek istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, ikinci kez şampiyon olarak takımını bir üst lige çıkarmak istiyor.

Bolu ve Sakarya'da düzenlenen hazırlık kamplarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını Çorum Şehir Stadı'ndaki antrenmanla sürdürdü.

Çorum ekibinde ikinci kez göreve başlayan teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik direktör Tahsin Tam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüpten hiç ayrılmamış gibi hissettiğini, Çorum'da şampiyonluk yaşadığını ve tekrar yaşamak istediğini söyledi.

Şampiyonluk yolunca mücadele etmeye hazır olduklarını belirten Tam, "Organizasyon buna göre şekillendi. Başkanımız ve sponsorlarımız, ikinci başkanımız çok ciddi fedakarlıklar yaptılar bu organizasyon şekillendirebilmek için. Bize düşen çok çalışmak, taraftarımızı mutlu edecek performansı ortaya koymak. Bu konuda öz güvenimiz fazlasıyla var. Oyuncu grubuyla hep beraber kenetlenmiş vaziyetteyiz." dedi.

Camianın kendi içinde kenetlenmesiyle oluşacak sinerjinin takımı hedeflerine götürebileceğini dile getiren Tam, "Bunu başardık daha önce. Yine o güçlü bağlılığı ortaya koyduğumuzda inşallah bizi hedeflediğimiz noktaya sezon sonu itibarıyla ulaştık ama bu iş ciddiyet ister, lafta olan bir iş değil. Sadece transferle olan bir iş de değil. Her şey sahada. Bütün gücümüzü sahada tüm rakiplerimize gereken saygıyı göstererek hissettirmeliyiz. O gücümüz de fazlasıyla mevcut." diye konuştu.

Transfer dönemi kapanana dek yeni transfer yapma ihtimalinin olduğunu, ancak mevcut oyuncu kadrosuna çok güvendiğini vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır olduklarını aktaran Tam, bazı oyuncuların sakatlık yaşadığını, bazı oyuncuların antrenman eksiğinin olduğunu, onların da takıma katılmasıyla çok daha güçlü bir takım olacaklarını kaydetti.

Oyuncuların birbirini aratmayacak kapasitede olduğuna işaret eden Tam, "Biz onları sürekli hazır halde tutmanın yollarını aradık. Onu da bulacak olan benim. Bu konuda serzenişim, şikayetim olmayacak." ifadesini kullandı.

Son yılların en çetin mücadelesi olacak

Trendyol 1. Lig'in çok zorlu geçeceğine inandığını belirten Tam, şu görüşleri paylaştı:

"Süper Lig'den bu sene düşen takımlar, takım kadrosunu bozmadan devam eden takımlar var. Sivasspor kadrosunu bir oyuncu haricinde bozmadı. Bodrumspor bozmadı. Hatayspor çok sessiz durmasına rağmen bozmadı. Biz varız. Erokspor iyi bir yapılanmanın içinde. Amed yine iyi bir yapılanmanın içinde. Bandırmaspor sessiz gidiyor, geçen sene final oynamış bir takım. Takviyeler yapıyorlar. Bana sorarsanız son yılların en çetin mücadelesi olacak. Çok sabırlı, çok sağlam bir irade ortaya koymalıyız, bunu da başarabilecek güçteyiz. Çünkü çok güçlü bir camiayız. Taraftarımız o sinerjiyi ortaya koyduğunda bunu yaşattılar bize. Onların gücü bize, sahadaki mücadelemize, ekstra güç koymamıza sebep olacak."

Kaptan Ferhat Yazgan ise bu yıl şampiyon olmak istediklerini, bütün hazırlıklarını şampiyonluk hesabıyla yaptıklarını söyledi.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükseldiklerini hatırlatan Yazgan, ilk yıl 1. Lig'i tanımaya çalışırken play-off turunda yarı final oynadıklarını, ikinci yıl ise son 4 maçta play-off turunu kaçırdıklarını, bu yıl ise mutlaka şampiyon olarak sezonu tamamlamak istediklerini vurguladı.

Bu yıl yeni katılan oyuncularla uyum yakaladıklarını, takımda aile ortamında gibi yaşadıklarını ifade eden Yazgan, bu uyumu sahaya da yansıtarak, Amed Sportif Faaliyetler'i yenip sezona galibiyetle başlamak istediklerini anlattı.

Bu yıl ligde çok iyi takımların olduğuna işaret eden Yazgan, "Ancak favori biziz. Biz işimizi iyi yaptığımızda şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni santraforu Emeka Eze ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, şampiyon olarak takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını vurguladı.

Sakatlanmadan sezonu bitirmek istediğini anlatan Eze, "Sezon başlarken 'şu kadar gol atarım' şeklinde hesap yapmıyorum. Benim için öncelik sakatlanmamak. Takım arkadaşlarım ve kendimin sakatlanmaması için Allah'a dua ediyorum. Elimden gelen gol katkısını takımıma sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

