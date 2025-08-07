Çorum FK'den gazi ve şehit yakınlarına loca

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı'nda 1 numaralı locanın şehit ve gazi yakınlarına tahsis edildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sizin için her zaman yerimiz var" başlığıyla yapılan paylaşımda "Çorum FK olarak, Trendyol 1. Lig sezonu boyunca 1 numaralı locamız, şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilmiştir. Vatan için can veren kahramanların geride bıraktıklarına minnetimiz sonsuz." ifadelerine yer verildi.

Çorum FK, sezonun ilk maçında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.