Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazır
Çorum FK, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.
Çorum'daki kulüp tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maç için şehirden ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ilk haftasında Çorum FK, yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Çorum'da sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK'nin İstanbul yolculuğu başladı. Oyuncular ve teknik heyet, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.
Kaynak: İHA
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