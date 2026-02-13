Çorum FK, İstanbulspor\'a 3-2 Mağlup Oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Azad İlhan
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 81 Danijel Aleksic), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Braian Samudio), Üzeyir Ergün, Burak Çoban (Dk. 71 Ferhat Yazgan)
İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Modestas Vorobjovas, David Sambissa (Dk. 62 Özcan Şahan), Duran Şahin (Dk. 61 Phellipe), Emrecan Uzunhan, Muhammed Mert (Dk. 61 Elvin Mendy), Yusuf Ali Özer, Mendy Mamadou (Dk. 88 Turan Deniz Tuncer), Mario Krstovski (Dk. 71 Mustafa Sol)
GOLLER: Dk. 48 Burak Çoban, Dk. 53 Mame Thiam (ARCA ÇORUM FK), Dk. 26 Mario Krstovski, Dk 78 ve Dk. 90+7 (Pen) Phellipe (İSTANBULSPOR)
SARI KARTLAR: Serdar Gürler, Sinan Osmanoğlu, Atakan Akkaynak, Mame Thiam (ARCA ÇORUM FK)
1'inci Lig'in 25'inci haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu.
26'ncı dakikada Krstovski'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 tamamlandı.
48'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Burak Çoban'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
53'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
78'inci Araujo'nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin çıkarttı. Dönen top Araujo'nun öne düştü ve vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+7'inci dakikada Araujo'nun kullandığı penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşmayı İstanbulspor deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti.
