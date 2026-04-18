Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte golcü oyuncu Mame Thiam, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Ligde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 64 puanla 4'üncü, 50 puan toplayan Sivasspor ise 9'uncu sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Sivasspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?