Çorum FK ve Van Spor Berabere Kaldı
13.09.2025 22:59
TFF 1. Lig'de Çorum FK, sahasında Van Spor ile 0-0 berabere kaldı. Goller yok.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

ARCA C¸ORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Van Spor FK), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

GOLLER:

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı İmaj Altyapı Van Spor FK ile 0-0 berabere kaldı.

18'inci dakikada ani gelişen Çorum FK atağında, Attamah rakip sahası ortasından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı

54'üncü dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuz'un gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

72'nci dakikada Van Spor'dan Erdem'in rakip yarı alanın ortalarından kaleye çektiği şut az farkla üstten çıktı.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Aleksic'in pasıyla ceza sahasına giren Oğulcan, çapraza kadar gelip kaleye çektiği şutu kaleci Çağlar son anda kurtardı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

