Çorum, Süper Lig'de İlk Kez Temsil Edilecek

25.05.2026 11:56
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 39. kent olarak, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Ahlatcı Çorum FK ile temsil edilecek Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig vizesi alması sonrasında Çorum kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez mücadele edecek.

Bu sezona kadar 38 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Çorum kenti ilk kez ev sahipliği yapacak. Daha önce Diyarbakırspor'un mücadele ettiği Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak.

Diyarbakırspor, en son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele etti.

Rekor İstanbul'da

2026-27 sezonuna kadar Süper Lig'de İstanbul'dan 19, Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

İstanbul'dan takım sayısı 6

1962-63'te 11 İstanbul ekibinin mücadele ettiği Süper Lig'de 2021-22'de 8 olan sayı gelecek sezon 6'ya düşecek.

1962-63, 1964-65,1965-66 ve 1967-68'de altışar Ankara ekibinin yer aldığı Süper Lig'de 2008-09'da 4'e kadar düşen Ankara'yı gelecek sezon yine sadece Gençlerbirliği temsil edecek.

İzmirli takım sayısının ilk yıllarında 5'e çıktığı Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi yine İzmir'den 1 ekip yer alacak.

Kaynak: AA

