Craiova'dan Başakşehir'e Deplasman Zaferi

21.08.2025 23:41
Craiova teknik direktörü Radoi, Başakşehir'i analiz ederek galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, turuncu-lacivertli takımın savunmadaki eksiklerini iyi değerlendirerek galibiyete uzandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Radoi, "Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim seçtiğimiz bölgelerde daha çok topa sahip oldular. Stratejimiz buydu. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in topa daha fazla sahip olmasına rağmen çok pozisyona giremediğinin altını çizen Mirel Radoi, "Ortalarını kolay karşıladık. Rövanşta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Çok tehlikeli olabilirler. Hala kendimizi favori görmüyorum. Bu maçta onlar iyi oynamadı çünkü biz çok iyi oynadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

