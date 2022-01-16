Criptowaps Zonguldak Kömürspor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Sabri Üstünel (xx)

AKHİSARSPOR: Enes (xx) - Furkan (xxx), Kemal (xx), Recep (xxx), Göksu (xx), Serkan Özbakan (x) (Dk. 87 Semih), Serkan Sefil (x) (Dk. 87 Halil İbrahim), Mert Özyıldırım (xx), Cihat (xx), Bora (xx) (Dk. 67 Mert Efe x), Bertuğ (xx)CRIPTOWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (xx), Hakan (xxx), Ali Karnapoğlu (xx) (Dk. 87 Tezcan), Emre (xx), Sefa (xx), Rıdvan (xxx), Ercüment Eray (xx) (Dk. 70 Osman Paşa x), Aykut Emre (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 36 Eyüp x), Fatih (xx) (Dk. 88 Oğuzhan)SARI KARTLAR: Mert Efe (Akhisarspor), Rıdvan (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Criptowaps Zonguldak Kömürspor'u konuk eden Akhisarspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla 22 puana yükseldi ve haftayı 12'nci basamakta tamamladı. Zonguldak Kömürspor da Akhisarspor gibi puanını 22 yaparak 14'üncü sırada yer aldı. 21'inci dakikada Recep'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Cihat'ın yaklaşık 20 metreden sert şutu yandan az farkla auta gitti.33'üncü dakikada Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde Bora'nın şutunda sonuç gelmedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.57'nci dakikada Mert'in savunma arkasına attığı topla buluşan Bertuğ kalecinin üstünden topu aşırttı. Savunma son anda araya girerek altıpas içinden topu kornere attı.61'inci dakikada Aykut'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak Enes'te kaldı.73'üncü dakikada Eyüp'ün sağ kanattan ortasında Osman'ın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.85'inci dakikada Mert Efe'nin ceza sahası dışından sert şutu direğin dibinden auta gitti.

Ataklardan sonuç gelmeyince mücadele başladığı gibi tamamlandı.

- Akhisar