Cristiano Ronaldo, 23 yıllık Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, katettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Portekiz ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerine veda etti. Portekiz Milli Takımı ile 23 yıllık bir yolculuğu geride bırakan Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile milli formaya veda ettiğini açıkladı.

"Portekiz her zaman içimde yaşayacak" mesajıyla veda eden Ronaldo, milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu belirtti. Portekiz'in 7 numaralı formasını hiçbir zaman yalnızca kendisine ait görmediğini ifade eden Ronaldo, bu formayı dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda taşımanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Ronaldo, "Portekizliler, hepimizin milli takımının 7 numaralı formasını iade etme günü geldi. Onu hiç tek başıma bana aitmiş gibi hissetmedim. Ama 23 yıl boyunca onu giymenin, savunmanın ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara benimle birlikte taşımanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu yaşadım. Bugün geleceğe teslim etme zamanı geldi" sözleriyle milli takıma veda etti.

"Bazı kararlar yalnızca akılla alınmaz"

Milli takım kariyerini sonlandırma kararının kolay olmadığını belirten Cristiano Ronaldo, bunun kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını vurguladı. Ağustos 2003'te başlayan yolculuğunun hayatını sonsuza dek değiştirdiğini ifade eden yıldız futbolcu, milli takımda yaşadığı anıları hatırlarken, yalnızca maçları, golleri, rekorları ve kupaları değil, insanları da düşündüğünü söyledi.

Portekiz'i temsil etmenin kendisi için futbolun ötesinde bir anlam taşıdığını kaydeden Ronaldo, dünyanın farklı noktalarında yaşayan Portekizlilerle kurduğu bağa da değindi. 41 yaşındaki futbolcu, futbolun yalnızca bir oyun olmadığını dile getirerek, "Çünkü günün sonunda futbol bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol insanlardır" dedi.

"Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdim"

Milli takım kariyeri boyunca her zaman daha iyisini hedeflediğini belirten Ronaldo, Portekiz formasıyla sınırlarını aşmaya çalıştığını aktardı. Kazanmak, en iyi olmak ve tarih yazmak istediğini dile getiren yıldız futbolcu, milli takımda yaşadığı unutulmaz zaferlerin yanı sıra acı veren yenilgileri de hatırladı. Ronaldo, "Milli takımdaki kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyisi olmak istedim, tarih yazmak istedim. Kendime karşı her zaman talepkar oldum. Her zaman daha fazlasını istedim, her zaman daha uzağa gidebileceğimize inandım. ve bu forma için sahip olduğum her şeyi verdim" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca hatalar yaptığını ve zaman zaman ülkesine arzuladığı başarıları yaşatamadığını da vurgulayarak, buna rağmen Portekiz'i temsil etmekten duyduğu gururu hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı.

"Goller geçer, kupalar müzelerde kalır"

Ronaldo, milli takım kariyeri boyunca edindiği deneyimlerden önemli dersler çıkardığını belirterek, futbolun istatistiklerden ve kazanılan kupalardan daha fazlasını ifade ettiğini kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Bu yıllar boyunca çok basit şeyler öğrendim. Goller geçer, kupalar müzelerde kalır, rekorlar sonunda kırılır. Ama zamanın asla silemeyeceği bir şey vardır: İnsanların kalbinde işgal ettiğimiz yer" sözleriyle futbolun insanlarla kurulan bağa dikkat çekti.

Bir golünün insanları mutlu etmesi, sevdiklerine sarılmalarını sağlaması veya ülkeleriyle gurur duymalarına vesile olmasının kendisi için yeterli olduğunu ifade eden Ronaldo, Portekiz halkının birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı.

Yeni nesillere mesaj verdi

Portekiz'in gelecekte de yeni kahramanlar yetiştireceğine inandığını belirten Ronaldo, genç futbolculara ve yeni nesillere mesaj gönderdi. Ülkesinin hayallerinin peşinden giden, asla pes etmeyen ve ulaşılması zor hedeflere inanan gençlere ihtiyacı olduğunu hatırlatan yıldız futbolcu, Portekiz'in kendine inanmaktan vazgeçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti

Portekiz Milli Takımı'nda birlikte mücadele ettiği takım arkadaşlarına da teşekkür eden Ronaldo, kaptanlık görevini üstlenmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Birlikte yaşadıkları sevinçlerin ve zorlukların kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Ronaldo, "Kaptanınız olma ayrıcalığına sahip oldum, ancak hiçbir kaptan yalnız yürümez. ve siz benim hikayemin bir parçasısınız" dedi.

Yıldız futbolcu, milli takımda görev yapan teknik direktörlere, yöneticilere, doktorlara, fizyoterapistlere, malzemecilere ve diğer çalışanlara da teşekkür etti. Bu kişilerin çoğunun fotoğraflarda yer almadığını ancak başarıların arkasında önemli bir emek bulunduğunu vurguladı.

"Yalnızca bir tutku var: Portekiz"

Ronaldo, ailesinin kariyeri boyunca kendisine verdiği desteğin önemine de değindi. Ailesinin fedakarlıklarını ve milli takım nedeniyle yaşanan ayrılıkları anlayışla karşılamasının kendisi için çok değerli olduğunu sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, bu yolculuğu el ele vererek tamamladıklarını ifade etti. Portekiz halkına ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Portekizlilere seslenen Ronaldo, milli marşın çaldığı anları hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi. Tribünlerde çocukları, anneleri, babaları ve büyükanne-büyükbabaları gördüğünü belirten Ronaldo, milli takım maçlarında farklılıkların ortadan kalktığını vurgulayarak, "Ve o dakikalar boyunca farklı olmaktan vazgeçiyoruz. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Yalnızca bir tutku var: Portekiz" cümlelerine yer verdi.

"En büyük zaferim, dünyanın en iyi ülkesini temsil etmekti"

Milli takım kariyerinin sona erdiğini bir kez daha vurgulayan Ronaldo, Portekiz'i temsil etmekten duyduğu gururun hayatı boyunca devam edeceğini belirtti. Deneyimli futbolcu, "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, katettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum. Ama asla sizden biri olmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in her zaferini aynı coşkuyla hissetmeye, heyecanlanmaya ve kutlamaya devam edeceğini dile getiren Ronaldo, kariyerinin en büyük başarısının ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. Ronaldo, "Dünyanın en iyi oyuncusu olmak için hayatım boyunca çalıştım. Bugün anlıyorum ki en büyük zaferim, dünyanın en iyi ülkesini temsil etmeye hak kazanmış olmakmış. Bu 23 yıl için teşekkür ederim. Bana inandığınız için teşekkür ederim" sözleriyle veda mesajını tamamladı.

Portekizli yıldız, açıklamasının sonunda 7 numaralı formayı giymiş olmanın gururunun sonsuza dek kendisine ait olacağını belirterek, "Portekiz her zaman içimde yaşayacak. Her zaman kalbimdesiniz" dedi.

Portekiz ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile elde ettiği başarılarla ülke futbolunun tarihine geçti. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile şampiyonluk yaşayan Ronaldo, milli takım kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Portekiz, Ronaldo'nun kaptanlığında 2019 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni de kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Milli takım formasıyla birçok turnuvada mücadele eden Ronaldo, Portekiz'in uluslararası alanda en önemli futbol simgelerinden biri haline geldi.