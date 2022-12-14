Cristiano Ronaldo eski takımının tesisinde idmana çıktı! Taraftarlar bayram etti

Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'e çok yakın. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde havlu attı. Portekiz'de de yedek kalan Ronaldo, kariyerinin son döneminde tekrar eski günlerini hatırlatmak istiyor.

REAL MADRİD'LE FLÖRT

Ailesiyle birlikte İspanya'ya giden 37 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıktı. İspanyol ve İtalyan basınında bu haber geniş yer edindi.

ARALARI İYİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlık bağları kuvvetli. Ronaldo'ya antrenman yapması için özel izin verildiği belirtiliyor.

TARAFTAR ÇOK İSTİYOR

Real Madridli taraftarlar Ronaldo'nun dönmesini çok istiyor. Takımın golcüsü Karim Benzema sakatlık geçirdi. Dönüş tarihi mart ayını bulacak. Ronaldo ile kısa süreli bir mukavele imzalanma ihtimali hayli yüksek.