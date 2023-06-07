Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir tanıtım etkinliği için Madrid''e gitti. Etkinlik alanında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Ronaldo dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Son olarak Manchester United''dan ayrılarak Suudi-Arabistan ekibi Al Nassr''ın yolunu tutan Ronaldo, ''''Burada olduğum için her zaman mutluyum, İspanya''ya çok yatırım yapıyorum. İspanya''yı çok seviyorum. Burada bir evim var ve burada yaşamayı umuyorum. Emekli olduğumda yaşayacağım yerlerden biri olacak" dedi.
37 yaşındaki yıldız geleceği hakkında ise, "Kariyerimde 2-3 yılım kaldı. Şuan kendime daha fazla bakmak daha da önemli. Hazır olduğum zaman kramponlarımı asacağım ve sonra kariyerimin nasıl gideceği konusunda çalışmalarım var. Bir futbol kulübüne sahip olmak istiyorum'''' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo, emeklilik hayatını İspanya'da geçireceğini söyledi - Son Dakika