Cristiano Ronaldo, emeklilik hayatını İspanya'da geçireceğini söyledi - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, emeklilik hayatını İspanya'da geçireceğini söyledi

07.06.2023 23:14

Cristiano Ronaldo, Madrid'deki bir tanıtım etkinliği için hayranlarıyla buluştu. Ronaldo, İspanya'yı çok sevdiğini ve emekli olduğunda burada yaşamayı umduğunu söyledi. Ayrıca, bir futbol kulübüne sahip olmak istediğini de belirtti.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir tanıtım etkinliği için Madrid''e gitti. Etkinlik alanında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Ronaldo dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA''YI ÇOK SEVİYORUM"

Son olarak Manchester United''dan ayrılarak Suudi-Arabistan ekibi Al Nassr''ın yolunu tutan Ronaldo, ''''Burada olduğum için her zaman mutluyum, İspanya''ya çok yatırım yapıyorum. İspanya''yı çok seviyorum. Burada bir evim var ve burada yaşamayı umuyorum. Emekli olduğumda yaşayacağım yerlerden biri olacak" dedi.

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"BİR FUTBOL KULÜBÜNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM"

37 yaşındaki yıldız geleceği hakkında ise, "Kariyerimde 2-3 yılım kaldı. Şuan kendime daha fazla bakmak daha da önemli. Hazır olduğum zaman kramponlarımı asacağım ve sonra kariyerimin nasıl gideceği konusunda çalışmalarım var. Bir futbol kulübüne sahip olmak istiyorum'''' ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, İspanya, Spor, Son Dakika

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