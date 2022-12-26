Ronaldo'ya eşinden dudak uçuklatan yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı 28 milyon lira - Son Dakika
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Ronaldo'ya eşinden dudak uçuklatan yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı 28 milyon lira

26.12.2022 15:00

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, ünlü yıldıza yeni yıl hediyesi olarak lüks bir araba aldı. Otomobil koleksiyonu olduğu bilinen Ronaldo'nun yeni aracının Türkiye satış fiyatı ise 28 milyon lira.

Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Transfer görüşmeleriyle gündemde olan Portekizli yıldıza, eşi Georgina Rodriguez unutamayacağı bir hediye verdi.

DEĞERİ 28 MİLYON LİRA

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza yeni yıl hediyesi olarak lüks bir araba aldı. Arabalara olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın koleksiyonuna yeni kattığı otomobilin Türkiye satış fiyatı ise 28 milyon lira.

Ronaldo'ya eşinden çılgın yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı akıllara ziyan

200 MİLYON LİRA KAZANACAK

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

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Son Dakika Spor Ronaldo'ya eşinden dudak uçuklatan yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı 28 milyon lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'ya eşinden dudak uçuklatan yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı 28 milyon lira - Son Dakika
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