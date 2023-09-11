Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika

Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 19:49

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile İran'ın Persepolis takımının Tahran'da yapacağı maç, Persepolis'in, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası olduğundan dolayı seyircisiz oynanacak.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile İran ekibi Persepolis'in Tahran'da yapacağı maç, seyircisiz oynanacak.

MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac konuya ilişkin bilgi verdi. Tac, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile Al Nassr arasında 19 Eylül'de Tahran'daki Azadi Stadı'nda yapılacak maçın seyircisiz oynanacağını belirtti.

"TEMEL SORUNUMUZ SEYİRCİSİZ OLMASIDIR"

İranlı yetkili, "Bu maçtaki temel sorunumuz seyircisiz olmasıdır. Uluslararası müsabakaların tamamının seyircili olmasını sağlamak zorundayız. Ronaldo gibi büyük bir futbolcunun Azadi Stadı'nda oynaması, dikkatleri İran futboluna çekecektir. Bu nedenle İran takımlarının Asya ve dünya müsabakalarında yer almasını arttırmak programımız dahilindedir." ifadelerini kullandı.

MAÇ NEDEN SEYİRCİSİZ ?

Asya Futbol Konfederasyonu, Persepolis Tahran Futbol Kulübüne ait sosyal medya hesabından 1 Haziran 2021 tarihinde, Hindistan'ı tahkir edici ifadeler kullanılması sonrasında, Persepolis'e, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası vermişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika
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