Cristiano Ronaldo yeniden yuvası Real Madrid'e dönüyor. Manchester United'la sezon ortasında yolları ayıran 37 yaşındaki star, bir süredir boştaydı. Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Portekizli futbolcunun rotası bir anda Real Madrid'e döndü.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yıldız futbolcunun Real Madrid tesislerinde antrenman yapmasına izin vermişti. Ronaldo için Manchester United'dan ayrılırken Mor Şimşekler sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Artık bu transfer resmiyete dökülüyor.
Cristiano Ronaldo JR, Real Madrid akademisine görü döndü. 12 yaşındaki futbolcu, yalnızca babasının forma giydiği kulüplerin altyapısında top koşturuyor. Ronaldo JR'ın geri dönüşü, babasının transferinin bittiği yorumlarına yol açtı.
Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 438 resmi maça çıktı. Portekizli star bu karşılaşmalarda 450 gol atıp 131 asist üretti. Ronaldo, Real Madrid formasıyla 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi - Son Dakika