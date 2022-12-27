Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi

27.12.2022 23:07

Cristiano Ronaldo'nun oğlu yıllar sonra Real Madrid akademisinde futbol oynamaya başladı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın oğlu yalnızca kendisinin gittiği takımların akademisinde forma giyiyor. Ronaldo JR'ın dönüşü transferin bittiğinin işareti oldu.

Cristiano Ronaldo yeniden yuvası Real Madrid'e dönüyor. Manchester United'la sezon ortasında yolları ayıran 37 yaşındaki star, bir süredir boştaydı. Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Portekizli futbolcunun rotası bir anda Real Madrid'e döndü.

Resmi açıklamaya gerek kalmadı! Cristiano Ronaldo transferinin bittiğini gösteren kare geldi

BAŞKAN PEREZ'İN YAKIN DOSTU

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yıldız futbolcunun Real Madrid tesislerinde antrenman yapmasına izin vermişti. Ronaldo için Manchester United'dan ayrılırken Mor Şimşekler sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Artık bu transfer resmiyete dökülüyor.

Resmi açıklamaya gerek kalmadı! Cristiano Ronaldo transferinin bittiğini gösteren kare geldi

İLK ÖNCE OĞLU GİYDİ

Cristiano Ronaldo JR, Real Madrid akademisine görü döndü. 12 yaşındaki futbolcu, yalnızca babasının forma giydiği kulüplerin altyapısında top koşturuyor. Ronaldo JR'ın geri dönüşü, babasının transferinin bittiği yorumlarına yol açtı.

438 MAÇ 450 GOL

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 438 resmi maça çıktı. Portekizli star bu karşılaşmalarda 450 gol atıp 131 asist üretti. Ronaldo, Real Madrid formasıyla 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

YORUMLAR
500
Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun görüştüğü kulüp, futbolseverleri sevinçten havaya uçuracak

Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı
22:58 Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi
22:23 Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap!
22:14 Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü
22:05 Fenerbahçe konuk ettiği Hatayspor'u farklı devirdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
21:57 Asgari ücrette pazarlık sürecini TÜRK-İŞ Başkanı anlattı: 8 bin lira meselesini kim konuştu bilmiyorum
21:44 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum
21:15 İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi
21:12 Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı
20:03 Aracında onlarca kilo patlayıcı bulunan polisten duruşmaya damga vuran sözler: Tahliye olmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 23:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement