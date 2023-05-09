Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'da ortalığı karıştırdı

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo'nun, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina'nın cesur pozları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

AYRICALIK TANINMIŞTI

Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

BU TARZ PAYLAŞIMLAR YASAK

Ancak konu şimdi de Rodriguez'in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili ve açık pozlara geldi. Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar da yasak.

"BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ SIFIR"

Konuyla ilgili Daily Star'a açıklama yapan Ortadoğu hukuk uzmanı James Dorsey, "Prensip olarak, düzgün giyinmek zorunludur, ancak 'düzgün giyinmeyi oluşturan şeyler' gelişti. Muhammed Bin Salman'dan önce, vücut ve yüz tamamen kapatılıyordu. Pek çok kadın hala buna bağlı kalsa da, artık durum böyle değil. Bikini prensip olarak uygunsuz bir elbise olarak kabul edilirdi. Ancak Ronaldo'nun kız arkadaşına bir şey olma ihtimali sıfır." dedi.

İşte Georgina'nın bikinili pozları;