Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündemde - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündemde

15.06.2023 09:45

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kariyeri sırasında sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündeme geldi. İddiaya göre, ayrılıkları durumunda Ronaldo, Rodriguez'e aylık 109 bin dolar ödeyecek. Geçtiğimiz günlerde çiftin ayrılık aşamasında olduğu iddiaları yalanlanmıştı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodiguez ile olan ilişkisiyle yine gündemde. Bu kez ikilinin imzaladığı iddia edilen sözleşme gündem oldu.

109 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Dail Mail'in haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, mali geleceğini güvence altına almak için Portekizli yıldızla bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre, ikilinin ayrılması durumunda Ronaldo, Rodriguez'e aylık 109 bin dolar ödeyecek.

AYRILIK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrılık aşamasında olduğu iddia edilmişti. Haberlerin çıkmasının ardından Ronaldo'nun annesi bir açıklama yaparak her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.

Ronaldo'nun vay haline! Sevgilisi ile imzaladığı sözleşme servet kaybettirecek
Ronaldo'nun vay haline! Sevgilisi ile imzaladığı sözleşme servet kaybettirecek
Ronaldo'nun vay haline! Sevgilisi ile imzaladığı sözleşme servet kaybettirecek
Ronaldo'nun vay haline! Sevgilisi ile imzaladığı sözleşme servet kaybettirecek
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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündemde - Son Dakika
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