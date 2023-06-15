Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile imzaladığı sözleşme gündemde

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodiguez ile olan ilişkisiyle yine gündemde. Bu kez ikilinin imzaladığı iddia edilen sözleşme gündem oldu.
Dail Mail'in haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, mali geleceğini güvence altına almak için Portekizli yıldızla bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre, ikilinin ayrılması durumunda Ronaldo, Rodriguez'e aylık 109 bin dolar ödeyecek.
Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrılık aşamasında olduğu iddia edilmişti. Haberlerin çıkmasının ardından Ronaldo'nun annesi bir açıklama yaparak her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.
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