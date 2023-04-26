Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşine geldi! - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşine geldi!

26.04.2023 15:28

Portekizli süperyıldız Cristiano Ronaldo 8 yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşiğinde. Rodriguez'in alışveriş bağımlısı olduğunu söyleyen Ronaldo'nun yakın çevresine, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." diyerek ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçiriyor. İkilinin ayrılmak üzere olduğu artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

"SÜREKLİ HARCIYOR"

Cristiano Ronaldo yakın çevresine Georgina Rodriguez'den dert yandı. Portekizli yıldızın Rodriguez için, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği iddia edildi.

İLİŞKİLERİ BİTMENİN EŞİĞİNDE

CMTV'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkileri bitmenin eşiğinde. Sevgilisinin günün büyük kısmını alışveriş merkezinde geçirdiğini belirten Portekizli yıldız, yakın çevresine artık ilişkiyi devam ettirecek sabrının kalmadığını ifade ediyor.

Sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılmanın eşiğine gelen Ronaldo isyan etti: Sürekli harcıyor
Sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılmanın eşiğine gelen Ronaldo isyan etti: Sürekli harcıyor
Sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılmanın eşiğine gelen Ronaldo isyan etti: Sürekli harcıyor
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşine geldi! - Son Dakika
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