Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşine geldi!

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçiriyor. İkilinin ayrılmak üzere olduğu artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Cristiano Ronaldo yakın çevresine Georgina Rodriguez'den dert yandı. Portekizli yıldızın Rodriguez için, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği iddia edildi.
CMTV'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkileri bitmenin eşiğinde. Sevgilisinin günün büyük kısmını alışveriş merkezinde geçirdiğini belirten Portekizli yıldız, yakın çevresine artık ilişkiyi devam ettirecek sabrının kalmadığını ifade ediyor.
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