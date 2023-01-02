Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim

02.01.2023 13:46

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli süperstarla ilgili bir soruya şaka yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, basın toplantısında yeni transfer Cristiano Ronaldo transferine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"MESSI'Yİ DİREKT BURAYA GETİRDİM"

Ronaldo transferi sorulan Rudi Garcia espri yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı
Rudi Garcia

FORMALARI KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.

Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı
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Cristiano Ronaldo, Rudi García, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim - Son Dakika
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