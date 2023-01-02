Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, basın toplantısında yeni transfer Cristiano Ronaldo transferine ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Ronaldo transferi sorulan Rudi Garcia espri yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.
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