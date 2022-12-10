Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı? - Son Dakika
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Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?

10.12.2022 19:04

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Fas'a karşı oynadığı karşılaşmada yedek bırakıldı. Ronaldo'nun üzgün hali dünya basınında gündem oldu. Komedyen Ata Demirer de bu duruma kayıtsız kalmadı. Demirer, "Ronaldo'yu seyredemiyorsak elenin diyesim var. Sizce beddua sayılır mı?" ifadelerini kullandı. Futbolseverler bu paylaşıma yorum yağdırdı.

37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadıkları herkesin dilinde. Manchester United'la olaylı şekilde yolları ayıran Porteizli yıldız, Dünya Kupası sırasında kulüpsüz kaldı.

AYNI KADERİ YAŞIYOR

Manchester United'da kulübeye çekilen Ronaldo, Portekiz'de de aynı kaderi yaşıyor. İsviçre maçında 73. dakikada oyuna alınan yıldız futbolcu, çeyrek finaldeki Fas maçında da yedek bırakıldı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı sosyal medyayı salladı: Beddua sayılır mı?

RONALDO YIKILDI

Manchester United'ın ardından Portekiz'de de benzer problemi yaşayan Ronaldo'nun kulübedeki görüntüsü hayranlarının yüreğine dokundu. Ronaldo'nun durumuyla ilgili ünlü komedyen Ata Demirer'den de paylaşım yaptı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı sosyal medyayı salladı: Beddua sayılır mı?

"BİR GÜZEL ELENİN"

Demirer yaptığı paylaşımda, "Ronaldo'yu seyredemiyorsak bir güzel elenin diyesim var! Sizce beddua sayılır mı? Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı. Futbolseverler bu paylaşıma yorum yağdırdı.

YORUMLAR
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Fas-Portekiz maçına doğru Fas-Portekiz maçına doğru

Cristiano Ronaldo, Ata Demirer, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı? - Son Dakika


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