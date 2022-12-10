Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?

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37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadıkları herkesin dilinde. Manchester United'la olaylı şekilde yolları ayıran Porteizli yıldız, Dünya Kupası sırasında kulüpsüz kaldı.

AYNI KADERİ YAŞIYOR

Manchester United'da kulübeye çekilen Ronaldo, Portekiz'de de aynı kaderi yaşıyor. İsviçre maçında 73. dakikada oyuna alınan yıldız futbolcu, çeyrek finaldeki Fas maçında da yedek bırakıldı.

RONALDO YIKILDI

Manchester United'ın ardından Portekiz'de de benzer problemi yaşayan Ronaldo'nun kulübedeki görüntüsü hayranlarının yüreğine dokundu. Ronaldo'nun durumuyla ilgili ünlü komedyen Ata Demirer'den de paylaşım yaptı.

"BİR GÜZEL ELENİN"

Demirer yaptığı paylaşımda, "Ronaldo'yu seyredemiyorsak bir güzel elenin diyesim var! Sizce beddua sayılır mı? Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı. Futbolseverler bu paylaşıma yorum yağdırdı.