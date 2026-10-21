Crystal Palace hocası Sage, Beşiktaş'a karşı ilk golle planı değiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Crystal Palace hocası Sage, Beşiktaş'a karşı ilk golle planı değiştirmeyi hedefliyor

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Crystal Palace Teknik Direktörü Sage, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş'a konuk olacakları maçta ilk golü atarak rakibin planını değiştirmeye zorlamak istediklerini söyledi. Sage, taraftar atmosferini pozitif gördüğünü ve oyuncularının daha çok odaklanmasını umduğunu belirtti.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş'ın çok güçlü bir takip olduğunu ve yarınki karşılaşmada ilk golü atarak siyah-beyazlıları plan değişikliğine zorlamak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace, yarın saat 22.00'de başlayacak mücadelede Beşiktaş'ın konuğu olacak. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, "Yaşanan şeyleri unutmamız ve hızlı bir şekilde değişiklik göstermeniz gerekiyor. Güzel bir atmosfere ve takıma karşı oynamak bizim için büyük şans. Beşiktaş'ın hücum hattının da farkındayız. Enerjik durumdalar çok da gol atıyorlar" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımın daha çok odaklanmalarını umuyorum"

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferin kendilerini nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruyu da Sage, "Genelde bunu negatif bir durum olarak değerlendirirler ama bence pozitif bir durum. Oyuncularımın daha çok odaklanmalarını umuyorum. Rakibi zorlamayı planlıyoruz. Bazı şanslar olacak ve bu şansları değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu da ilk golü atarak olabilir" diye cevaplandırdı.

"Gerçekten iyi bir takım"

2024-2025 sezonunda Olimpik Lyon'un başındayken deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Bir buçuk yıl öne oynamıştık. Güzel bir maçtı. Günün sonunda golü atan Beşiktaş'tı. Giovanni van Bronckhorst vardı takımın başında. Takım çok değiştiği için karşılaştırmak zor. Benim gördüğüm bu seneyle ilgili gerçekten iyi bir takım var" cümlelerine yer verdi.

"Topu geri kazandığımızda bazı fırsatlara sahip olacağız"

Sage, Beşiktaş'ın neler yapabildiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Hücuma çıktıklarında çok baskı yaptıklarını gözlemledik. Bu nedenle topu geri kazandığımızda bazı fırsatlara sahip olacağız. Bu tür fırsatları değerlendirmeli ve belki de ilk golü atarak rakibimizin oyun planını değiştirmesini sağlamalıyız" dedi.

Tyrick Mitchell: "Oyuncular olarak daha agresif olmalıyız"

İngiliz savunmacı Tyrick Mitchell ise son haftalarda aldıkları kötü sonuçların çalışmaktan kaynaklı olduğunu düşünmediğini dile getirerek, "Oyuncular olarak daha agresif olmalıyız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakibin baskısını kırmalıyız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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