Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu

NE OLMUŞTU?

Galtier için ortaya atılan iddialarda Fransız hocanın, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.