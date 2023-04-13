Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu

13.04.2023 09:28

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice'i çalıştırdığı dönemde siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını reddetti. Fransız çalıştırıcı, avukatı aracılığıyla yaptığı duyuruda iftira niteliğindeki iddialar karşısında hayrete düştüğünü ifade ederken, yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in sızdırdığı bir e-postada Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier'in siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Fransız hoca iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Galtier, iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını açıkladı. Galtier'in çalıştırdığı Paris Saint-Germain'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Galtier için ortaya atılan iddialarda Fransız hocanın, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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SON DAKİKA: Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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