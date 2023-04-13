Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in sızdırdığı bir e-postada Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier'in siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Fransız hoca iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu.
Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Galtier, iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını açıkladı. Galtier'in çalıştırdığı Paris Saint-Germain'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Galtier için ortaya atılan iddialarda Fransız hocanın, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu - Son Dakika