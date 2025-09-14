Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nı Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.