Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

17.07.2023 10:48

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"TÜRKİYE'NİN GURURU FİLENİN SULTANLARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu #FileninSultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

BAKAN BAK: DÜNYANIN EN İYİSİSİNİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederken. Paylaştığı mesajda, "Şampiyonuz, şampiyon!!! Harikasınız, muhteşemsiniz, dünyanın en iyisisiniz! Sizlerle gurur duyuyoruz #FileninSultanları!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika


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