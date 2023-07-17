Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu #FileninSultanları'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederken. Paylaştığı mesajda, "Şampiyonuz, şampiyon!!! Harikasınız, muhteşemsiniz, dünyanın en iyisisiniz! Sizlerle gurur duyuyoruz #FileninSultanları!" dedi.
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